В США судью отстранили от исполнения обязанностей за критику Трампа

Верховный суд штата Юта отстранил на шесть месяцев от исполнения служебных обязанностей судью города Тейлорсвилл Майкла Квана за критические замечания в адрес президента США Дональда Трампа в рабочее время. Как сообщила в субботу газета The New York Times, Кван на полгода остался также без жалования.

Судья в январе 2017 года в помещении суда беседовал с мужчиной, который был оштрафован и предлагал заплатить свой штраф, как только получит возврат денег, переплаченных в качестве налогов. Кван, обращаясь к провинившемуся, выразил сомнение в том, что ему удастся получить такие средства при новом президенте США. «Я молюсь и скрещиваю пальцы», — ответил мужчина. «Молитва, возможно, понадобится, потому что Трамп только что подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, а на это у него нет денег, поэтому у вас может получиться, а может не получиться вернуть свои налоги в этом году», — предупредил судья.

Как счел Верховный суд Юты, Кван таким образом нарушил правило соблюдать «независимость, целостность и беспристрастность». «Есть незыблемое и универсальное правило, что каждый раз, когда сотрудник судебной системы допускает должностной проступок, он или она злоупотребляет доброй волей этой системы. Мы пришли к заключению, что судья Кван поступил именно так», — говорится в постановлении.

В нем указывается на то, что Кван в своем Facebook неоднократно позволял себе «слепую и часто неделикатную критику» в адрес главы государства. «Пожалуй, мне стоит сходить в приют для животных и завести себе кота, пока избранный президент не забрал их всех скопом», — написал судья через три дня после всеобщих выборов в США в ноябре 2016 года. Квану за несдержанность объявляли дисциплинарные взыскания дважды: в 2005 году за слишком экспрессивную реакцию на скандал вокруг связи президента Билла Клинтона с Моникой Левински и в 2016 году за включение Клинтона в состав объединения адвокатов, критиковавших кандидатов на высший государственный пост.

«Предыдущие попытки помочь судье Квану исправиться не привели к успеху. Мы с сожалением констатируем, что наказание менее суровое, чем отстранение от исполнения обязанностей без содержания, постигнет такая же участь, как и прежние попытки», — резюмировал Верховный суд Юты.