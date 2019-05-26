Ryanair сделал версию сайта на украинском языке

Лоукостер Ryanair запустил версию сайта на украинском языке.

Об этом в воскресенье проинформировал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее», — отметил министр в Facebook.

«Украинский язык — это не только красиво, но и удобно», — добавил Емельян и поблагодарил авиакомпанию Ryanair.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair выполнил первый рейс из Украины 3 сентября прошлого года.