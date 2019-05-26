Гройсман хочет, чтобы его уволили и оставили работать

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен просить парламент уволить его с должности, после чего он намерен продолжить работать в «антикризисном режиме» до создания нового правительства.

«Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке. Я буду просить Верховную раду удовлетворить его», — сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье, добавив, что после того, как парламент рассмотрит его отставку, он вместе с министрами его кабинета продолжит работать до создания нового правительства. «Очевидно, мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим», — добавил он.

Напомним, что в минувший понедельник Гройсман объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего правительства. Он принял это решение после того, как, вступая в должность, президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке.