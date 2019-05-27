Коломойский рассказал, за кого будет болеть на выборах

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать всем, кроме Блока Петра Порошенко. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».
«Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, до следующих выборов им уже забрасывать это не надо будет», — считает бизнесмен.
Также Коломойский сказал, что поддерживает партию «Слуга народа».
На вопрос, может ли он поддерживать Владимира Гройсмана, Коломойский ответил: «Глядя с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но ...».
Бизнесмен не считает, что Арсений Яценюк пойдет на парламентские выборы: «Просто он человек, который не любит поражений. Пойти — и сколько он там наберет?».
На ремарку, что Яценюк может объединиться с Гройсманом, Коломойский ответил: «И каким номером?».
При этом олигарх считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков «вряд ли» пойдет на парламентские выборы.
«А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том состоянии, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина», — заявил Коломойский.
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