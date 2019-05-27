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Нардеп Сажко предлагает вернуть домашним СЭС «зеленый» тариф

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Нардеп Сажко предлагает вернуть домашним СЭС «зеленый» тариф

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» (рег.номер10318-2). Он позволит вернуть «зеленые» тарифы частным домохозяйствам на СЭС, мощность которых не превышает 30 кВт. Об этом сообщил автор законопроекта, народный депутат Сергей Сажко на своей страничке в Фейсбук. По его словам, вместо переноса сроков введения нового рынка, который полностью готов к запуску, депутаты должны заняться устранением законодательных пробелов в сфере «зеленой» энергетики.

«Согласно данным Госэнергоэффективности, на конец 2018 года, в Украине насчитывалось около 7500 частных домохозяйств, использующих солнечные электростанции. Для сравнения, в 2014 их количество насчитывало около 20. А сейчас, в связи с правовым пробелом, тысячи украинских семей лишились возможности получать зеленый тариф на СЭС, размещенные на земле, а не крышах», — сообщил депутат, аргументируя свою инициативу.

А также отметил, что несмотря на множество дискуссий по этому вопросу, решения так никто и не предложил. И призвал коллег по парламенту поддержать его инициативу по возвращению домохозяйствам права на «зеленый» тариф.

Как ранее сообщалось, 25 апреля этого года Верховная Рада Украины приняла проект закона по новой системе поддержки возобновляемой энергетики («О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» — 8449-д от 5 декабря 2018 года).

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С помощью механизма «зеленых» аукционов новая система поддержки должна сбалансировать интересы потребителей электрической энергии и участников рынка, обеспечив дальнейшее развитие возобновляемой энергетики и уменьшив рост финансовой нагрузки на конечную цену электроэнергии. На принятии этого закона настаивал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Критику ряда депутатов вызвала поправка № 24, предложенная Александром Домбровским, которая лишает домашние электростанции, расположенные на земле, права на получение «зеленого» тарифа.

СЭС, энергорынок, Сергей Сажко
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