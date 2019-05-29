У Зеленского решили не пытаться уволить Луценко

Президент Украины не будет вносить представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко, поскольку считает, что нынешняя Верховная Рада, скорее всего, его не поддержит. Об этом заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков на телеканале «112 Украина».

Разумков объяснил, что Рада отказалась поддержать законодательные инициативы президента, поэтому кадровые назначения в ней обсуждаться не будут.

«Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном объеме или частично выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках состоявшихся в АП. А большая часть сделала все более привычно — проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставкой — я не думаю, что это будет правильно », - заявил он.

Напомним, ранее в команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.

Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.