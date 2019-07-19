Зеленский пообещал внести кандидатуру нового генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора уже после формирования большинства в новоизбранном парламенте.
«Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов», — сказал Зеленский на встрече с представителями деловых кругов Китая, сообщила пресс-служба главы государства.
По словам президента, нужно сделать всё возможное для защиты бизнеса от давления правоохранительных органов.
Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.
С мая 2016 года эту должность занимает Юрий Луценко.
11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления (№ 10380) о даче согласия парламента на увольнение президентом Луценко с должности генпрокурора Украины. По состоянию на 1 июля документ определен президентом как неотложный.
Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка пояснил инициирование увольнения генпрокурора: «Есть юридическая позиция, связанная с тем, что, несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование».
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