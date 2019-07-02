Зеленский во второй раз попросил Раду уволить Климкина и Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский повторно просит Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина с должности, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

«Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, а также увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначения на нее Вадима Пристайко», — говорится в сообщении.

Президент просит рассмотреть указанные вопросы безотлагательно.