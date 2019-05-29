Зеленский едет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

Президент Украины Владимир Зеленский поедет в среду шахту «Лесная» государственной компании «Львовуголь», на которой в результате обвала породы погибли два шахтера.
«Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту „Лесная“ в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе президента.
В свою очередь Министерство внутренних дел Украины сообщило на странице в Фейсбук, что полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков на шахте «Лесная».
«Сегодня, 29 мая, около 4.00 часов в полицию поступило сообщение о том, что на шахте „Лесная“ в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни», — сказано в сообщении полиции.
Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 по 1997 годов рождения.
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