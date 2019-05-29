Для смены места голосования теперь нужны только заявление и паспорт

ЦИК отменила норму о необходимости предоставления подтверждающего документа при изменении места голосования.
Как сообщает гражданская сеть «ОПОРА», на заседании в среду ЦИК внесла изменения в свое постановление № 893 от 13 сентября 2012 года, которым исключил необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ.
«Отныне только заявление и паспорт», — отмечает «ОПОРА».
Позже в пресс-службе ЦИК сообщили, что «порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса».
Напомним, 28 мая в гражданской сети «ОПОРА» сообщили, что украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на избирательном участке — по партийным спискам. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.
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