Кабмин обещает в ближайшие недели направить в Раду бюджетную резолюцию

Кабинет министров сейчас готовит бюджетную резолюцию, которая будет направлена в Верховную Раду в ближайшие недели. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день идет подготовка бюджетной резолюции. Надеюсь, в ближайшие недели она будет направлена в Верховную Раду», — сказал чиновник.

Он также сообщил, что Кабинет министров вовремя подал в Верховную Раду отчет о своей деятельности и готов отчитаться в любой день, который определит парламент.

«Кабинет министров Украины согласно Конституции подал в Верховную Раду вовремя и в полном объеме отчет о своей деятельности. Он в Верховной Раде. Кабинет министров готов прийти в Верховную Раду и отчитаться за свою работу в любое время и момент, когда это определит Верховная Рада», - сказал вице-премьер.