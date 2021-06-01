Глава МИД Германии ответил Зеленскому на просьбу об оружии

Поставки оружия в Украину не помогут разрешить конфликт, необходимо оставаться в рамках политических договоренностей. Об этом перед встречей с коллегами из государств — участников НАТО заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Поставки оружия не помогут (в решении конфликта)», — сказал он.

По словам Мааса, начиная с 2014 года Германия укрепила Украину в гражданском секторе почти на €2 млрд. Он также полагает, что конфликт на Донбассе может быть решен только политическим путем. «Это остается ориентиром для наших обязательств», — добавил он.

В конце апреля Украина направила Германии просьбу о поставке оборонительного вооружения для защиты черноморского побережья от вторжения. Так, в списке были немецкие корветы, системы ПВО, части противокорабельных ракет и оборудование для разминирования.

Напомним, ранее Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине.