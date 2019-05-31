Зеленский выложил фото из спортзала на Банковой: Гантели не украли

Президент Владимир Зеленский обнародовал фото из спортзала в Администрации президента на улице Банковой и порадовался, что там не украли гантели. Соответствующий пост появился утром в пятницу в Facebook главы государства.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал Зеленский фото, очевидно намекая на скандал с исчезновением техники в ситуативной комнате АП.

На фото также присутствует глава Администрации президента Андрей Богдан.

Напомним, 28 мая вновь назначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Он опубликовал видео, на котором показал эту комнату.

На это отреагировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента.