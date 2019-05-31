В российской версии фильма про Элтона Джона вырезали сцены с однополым сексом и наркотиками

Фильм о британском певце и композиторе Элтоне Джоне «Рокетмен» претерпел изменения перед выходом в российский прокат в соответствии с российским законодательством. Об этом в пятницу сообщила ТАСС представитель компании «Централ Партнершип», которая занимается прокатом картины.
«Действительно, в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ», — сказала собеседница агентства.
Как написал в своем Facebook кинокритик Антон Долин, из фильма вырезали все сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков.
«Вырезаны все сцены поцелуев, секса... Миша Козырев утверждает, что изрядно сократили сцены с употреблением наркотиков (не заметил, но верю). Самое же противное, что из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему — «ты обречен на одиночество»), — говорится в сообщении.
Представитель «Централ Партнершип» также отметила, что в российский прокат картина выйдет 6 июня.
Фильм «Рокетмен» режиссера Декстера Флетчера посвящен творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, будучи еще Реджиналдом Дуайтом, учился в Королевской академии музыки, и как ворвался на вершину музыкального олимпа.
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