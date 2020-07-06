Войти
Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму
позиция
Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму
Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты
официально
Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

В Великобритании выпустили монету в честь Элтона Джона

161
В Великобритании выпустили монету в честь Элтона Джона

Королевский монетный двор решил отметить более чем полувековое творчество британского музыканта Элтона Джона золотой памятной монетой номиналом £1 тыс. ($1247), аукционная стоимость которой, по оценкам экспертов, превышает £68 тыс. (более $85 тыс.). Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

На монете, созданной по дизайну художника Брэдли Моргана Джонсона, изображены соломенная шляпа, фирменные круглые очки из двух нот и бабочка под надписью Elton John. Такое же изображение украшает монеты в честь рок-музыканта в других исполнениях, самая доступная из которых номиналом £5 ($6,2) поступает в продажу по цене £13 ($16,2).

«Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки королевства и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения, — заявила представитель Royal Mint Клэр Макленнан. — И мы рады таким образом отметить его значительный вклад в британскую музыку». Королевский монетный двор вместе с музыкантом работает, по ее словам, и над созданием коллекционного раритета, который будет выставлен на аукцион, все средства от его продажи поступят в благотворительный фонд Элтона Джона — Charitable Trust.

По всему миру проданы свыше 250 млн копий альбомов 73-летнего исполнителя, который вынужден был из-за пандемии коронавируса прервать прощальное мировое турне Farewell Yellow Brick Road.

Читайте также: Кличко передумал и разрешил ресторанам работать после 22.00

В начале года Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь Queen. Монета стала первой в серии «Легенды музыки», она доступна в восьми различных исполнениях, цена на которые варьируется от £13 ($17) за простую монету до £2020 ($2623 доллара) за золотую. На ней изображены инструменты всех участников группы — электрогитара Мэя, бас-гитара Джона Дикона, барабан Роджера Тэйлора и рояль Фредди Меркьюри.

монета, Элтон Джон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 6 июля 2020
Воскресенье, 5 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016