В Великобритании выпустили монету в честь Элтона Джона

Королевский монетный двор решил отметить более чем полувековое творчество британского музыканта Элтона Джона золотой памятной монетой номиналом £1 тыс. ($1247), аукционная стоимость которой, по оценкам экспертов, превышает £68 тыс. (более $85 тыс.). Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.
На монете, созданной по дизайну художника Брэдли Моргана Джонсона, изображены соломенная шляпа, фирменные круглые очки из двух нот и бабочка под надписью Elton John. Такое же изображение украшает монеты в честь рок-музыканта в других исполнениях, самая доступная из которых номиналом £5 ($6,2) поступает в продажу по цене £13 ($16,2).
«Элтон Джон, без сомнения, стал легендой музыки королевства и признан одним из самых успешных певцов и авторов песен своего поколения, — заявила представитель Royal Mint Клэр Макленнан. — И мы рады таким образом отметить его значительный вклад в британскую музыку». Королевский монетный двор вместе с музыкантом работает, по ее словам, и над созданием коллекционного раритета, который будет выставлен на аукцион, все средства от его продажи поступят в благотворительный фонд Элтона Джона — Charitable Trust.
По всему миру проданы свыше 250 млн копий альбомов 73-летнего исполнителя, который вынужден был из-за пандемии коронавируса прервать прощальное мировое турне Farewell Yellow Brick Road.
В начале года Королевский монетный двор выпустил памятную монету в честь Queen. Монета стала первой в серии «Легенды музыки», она доступна в восьми различных исполнениях, цена на которые варьируется от £13 ($17) за простую монету до £2020 ($2623 доллара) за золотую. На ней изображены инструменты всех участников группы — электрогитара Мэя, бас-гитара Джона Дикона, барабан Роджера Тэйлора и рояль Фредди Меркьюри.
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