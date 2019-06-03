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В бюджет-2020 закладывают минималку 4723 гривны и доллар по 28,2

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В бюджет-2020 закладывают минималку 4723 гривны и доллар по 28,2

Доходы госбюджета-2020 могут составить 1096,6 миллиарда гривен, расходы 1185,3 миллиарда гривен. Такие параметры бюджета на следующий год заложены в проекте бюджетной декларации, сообщает Экономическая правда.

Дефицит будущего бюджета планируется в размере 95,1 млрд грн.

Бюджетная декларация — стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год.

«Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года», — отмечается в проекте декларации.

В декларации также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит МЭРТ.

Согласно проекту декларации, в следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% в 2020 году по сравнению с 2,8% в 2019 году.

Курс доллара ожидается на таком уровне: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года — 29,4 грн/долл.

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.

Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 гривень до 2189 грн.

Минимальная зарплата составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Согласно Бюджетного Кодекса, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодняшний день она еще не принята.

бюджет, бюджет-2020
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