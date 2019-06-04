Новую iOS нельзя будет установить на старые устройства

Пользователи устаревших смартфонов Apple не смогут установить iOS 13, которая выйдет этой осенью. Об этом сообщается на сайте компании. Обновление будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).
Таким образом, 5s и более старые устройства перестанут получать обновления. Попадает ли в этот список iPhone 6, пока не сообщается.
В iOS 13 появится черная тема, увеличится скорость запуска приложений и Face ID, а Siri заговорит более естественным голосом. Приложение «Фото» сможет скрывать неудачные и похожие изображения, также разработчики обещают более удобные инструменты для редактирования снимков. Также обновления появятся в «Напоминаниях», «Сообщения», «Картах» и других приложениях.
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