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Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет

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Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет

Конституционный Суд Украины признал неконституционным решение об установлении минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет. Такое решение суд принял по конституционному представлению 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений Закона «О пенсионном обеспечении» и 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции отдельных положений законов о пенсионном обеспечении для определенных категорий лиц, сообщает пресс-служба КСУ.

«Этим решением Конституционный Суд Украины признал несоответствующими Конституции Украины (неконституционными) положения пункта «а» статьи 54, статьи 55 Закона Украины«О пенсионном обеспечении от 5 ноября 1991 года № 1788-ХII с изменениями (далее — Закон 1788), внесенными законами Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения» от 2 марта 2015 года № 213-VIII (далее — Закон 2013), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 24 декабря 2015 № 911-VIII (далее — Закон 911)«, — говорится в сообщении.

Отмечается, что законом № 911, в частности, установлено как дополнительное условие для назначения пенсии за выслугу лет достижение возраста 50 лет для работников летного и летно-испытательного состава, и 55 лет для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также артистов театрально-концертных и других зрелищных учреждений, предприятий и коллективов.

Согласно же статье 51 Закона № 1788, пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту.

То есть, как пояснили в суде, в указанной норме речь идет о работах, которые имеют непосредственное влияние на здоровье работника и могут привести к потере профессиональной трудоспособности (способности выполнять работу по профессии) до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, а следовательно, к невозможности эффективно выполнять работу без ущерба для собственного здоровья и безопасности окружающих.

«Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет», — констатировали в КСУ.

Конституционный Суд исходит из того, что установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет до достижения возраста 50 лет и 55 лет нивелирует сущность права на социальную защиту.

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Кроме того, по мнению КСУ, повышение на 5 лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, являются такими, которые лишают указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социальной защиты.

Конституционный суд, выслуга лет
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