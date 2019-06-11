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Жители Киева стоят в пробках едва ли не больше всех в мире

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Жители Киева стоят в пробках едва ли не больше всех в мире

Киев занял 13-ое место в рейтинге городов мира, где жители тратят в пробках больше всего времени. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на исследование Traffic Index от компании TomTom.

Уровень загруженности определяется тем, насколько водители тратят больше времени на поездку, чем нужно в случае полной свободы на дорогах. Компания измеряет, сколько необходимо времени на поездку без пробок, а затем сравнивает с реальным временем, которое тратят водители.

По подсчетам составителей рейтинга, в 2018 году показатель для столицы Украины вырос на 2%.

Жители Киева тратят в пробках на 46% времени больше, чем занимало бы преодоление того же расстояния по свободной дороге.

Самым легким днем для движения на дороге в 2018 году стало 8 апреля — тогда показатель загруженности на дорогах составил 6%. Самым тяжелым днем было 1 марта с уровнем загруженности в 107%.

Самое трудное время для киевских водителей — периоды с 8:00 до 9:00 утром и 17:00-19:00 вечером. Утром максимальное время задержки в дороге составило 26 минут, вечером — 27.

Наиболее загруженным городом в мире признали Мумбаи в Индии с показателем 65%. В первую пятерку также вошли Богота (Колумбия, 63%), Лима (Перу, 58%), Нью-Дели (Индия, 58%) и Московская область (Россия, 56%).

Самым свободным от пробок городом, по данным TomTom, в 2018 году стал Гринсборо/Хай-Поинт — с показателем 9%. В целом среди перечня свободных дорог большинство составляют города США.

По уровню загруженности дорог ситуация в Киеве хуже, чем в таких городах, как Токио (Япония, 25-е место, 41%), Лондон (Великобритания, 40-е место, 37%), Париж (Франция, 41 -е место, 36%) и Нью-Йорк (США, 42-е место, 36%).

Другие украинские города в рейтинг не вошли.

Индекс трафика TomTom предоставляет данные об уровнях загруженности в 403 городах в 56 странах на 6 континентах.

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Статистика индекса TomTom Traffic рассчитывается на основе анонимных данных GPS, собранных с помощью навигационных устройств, встроенных в приборную панель и смартфонов.

транспорт, Киев, пробки, Traffic Index
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