Два года безвиза – украинцы посетили ЕС более 40 млн раз

С начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза.

«Наибольшее количество наших соотечественников — более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составил более 350 тысяч и более 245 тысяч человек соответственно. Около 226 тысяч человек пересекли границу со Словакией», — рассказали в ГПСУ.

В ведомстве добавили, что почти 1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением, а наименее популярным является морское сообщение — таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.

Сообщается, что всего за второй год безвиза (с 11.06 2018 по 11.06.2019 гг.) зафиксировано 2350000 поездок украинцев-безвизовиков. А это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018рр.) — 560 тыс. человек.

В Госпогранслужбе отмечают, что это свидетельствует о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных по 11 июня 2017 года.

Сообщается, что сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов.