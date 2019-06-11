Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата из «Батькивщины»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины. Об этом сказал во вторник заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

«Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки, им назначен Бухарев Владислав», — сказал он на брифинге в Киеве.

Владислав Бухарев является депутатом Рады восьмого созыва, состоит во фракции «Батькивщина». До этого с марта по июль 2014 года был первым заместителем главы СБУ, потом с июля по октябрь работал офицером по особым поручениям председателя Службы безопасности.

Работал на оперативных и руководящих должностях в органах СБУ с 1992 года.