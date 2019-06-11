В России закрыли уголовное дело против журналиста Голунова

Дело против российского журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, закрыли. Решение МВД объясняется недоказанностью его участия в преступлении, сообщила пресс-служба российского ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Министр указал, что решение о прекращении уголовного преследования принято «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз».
«Сегодня он (Голунов — Ред.) будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», — сказал министр.
Колокольцев также отметил, что материалы расследования из подразделения собственной безопасности по этому делу направлены в Следственный комитет. Задерживавшие Голунова полицейские на время проверки отстранены от работы.
Также министр пообещал ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.
Напомним, что журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Решением Никулинского суда 8 июня Голунова поместили под домашний арест.
Сам журналист изначально заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело объяснял журналистскими расследованиями, которые он вел в последнее время.
В минувшую субботу в эфире телеканала «Россия 24» вышла программа, в которой дело Голунова комментировал начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы, «руководивший спецоперацией по задержанию журналиста «Медузы». Он рассказал, что в разработку полицейских журналист попал в начале марта. По его словам, сотрудники правоохранительных органов выяснили: Голунов часто посещает иностранные государства, в том числе Латвию. Именно оттуда, заподозрили полицейские, он мог привозить наркотики.
При этом адвокаты Голунова указывали, что при задержании Голунова были допущены многочисленные нарушения, а никаких отпечатков журналиста на пакетиках с наркотиками обнаружить не удалось. К тому же пресс-служба МВД РФ в сообщении о задержании Голунова разместила фотографии из совершенно другого уголовного дела.
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