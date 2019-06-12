Украинцы стали больше покупать электромобилей

В мае 2019 года украинцы купили и поставили на учет 643 электромобиля: 610 легковых и 33 коммерческих. По сравнению с маем прошлого года спрос на легковые электромобили вырос почти в полтора раза, а на коммерческие - на 43%. Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что среди коммерческих электромобилей, которые покупали украинцы в мае, не было новых машин. За май зарегистрировано 31 электромобиль модели RENAULT Kangoo Z.E, еще две машины - NISSAN e- NV200.
В то же время в мае украинцы зарегистрировали 86 новых легковых электромобилей и 524 старых. Самым популярным электрокаром остается NISSAN Leaf (в прошлом месяце украинцы купили 329 электромобилей этой модели).
На втором месте - TESLA Model S (53 электрокара), также в первую пятерку вошли BMW i3 - 46 электромобилей; FIAT 500е - 24; RENAULT Zoe - 23.
Всего с начала года в Украину было ввезено и поставлено на учет 2 381 легковых и 176 коммерческих электромобилей, что соответственно на 64% и 209% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
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