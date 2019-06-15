NASA нужно еще $20-30 млрд для высадки на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) оценивает в $20-30 млрд дополнительные расходы на реализацию проекта «Артемида», предусматривающего высадку астронавтов на Луне к 2024 году. Об этом сообщил в четверг телекомпании CNN директор NASA Джеймс Брайденстайн.
«На всю программу, включая присутствие на Луне, мы ориентируемся на сумму между $20 млрд и $30 млрд», — информировал он, подтвердив, что названная им сумма не включает уже выделенные ассигнования на разработку космического корабля Orion, которому предстоит без экипажа на борту сделать виток вокруг естественного спутника Земли и вернуться на земную поверхность в следующем году. «Да, это будут $20-30 млрд сверх обычного бюджета NASA, которые, естественно, будут распределяться в течение пяти лет», — сказал директор космического ведомства США.
По его словам, NASA в настоящее время обговаривает дополнительные расходы с администрацией президента США Дональда Трампа.
Ранее NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется «Артемида». Президент США Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс.
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