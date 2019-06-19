Полиция расследует гибель Тымчука как умышленное убийство

По факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство». Об этом в комментарии журналистам сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

«Сейчас работает следственно-оперативная группа, осмотр проводится места происшествия, а также опрашиваются свидетели, все, кто знал пострадавшего, работает судебно-медицинский эксперт. Уже есть уголовное производство по статье 115, это умышленное убийство. Оно расследуется Главным управлением полиции Киева», — отметил Крищенко.

Он добавил, что версии и более конкретные подробности будут сообщены позже, после осмотра места происшествия, с разрешения следователя или процессуального руководителя.

Ранее председатель Нацполиции Сергей Князев заявил на брифинге, что в квартире Тымчук был не один, в помещении находилась жена.