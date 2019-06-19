Украина и ЛДНР не смогли договориться о перемирии

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик рассчитывает, что уже на следующей встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая состоится 2 июля, стороны конфликта в Донбассе сумеют договориться о прекращении огня.
«Я надеюсь, что мы о перемирии договоримся в следующий раз», — сказала он.
Сайдик отметил, что, «несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они сегодня, к сожалению, не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления».
В свою очередь пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы сообщила, что «хлебное перемирие» поручено подготовить подгруппе по безопасности. «Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе. Подгруппе по безопасности поручено проработать подготовку к так называемому „хлебному“ перемирию», — написала Дарья Олифер в Facebook.
В этих условиях, добавила она, СММ ОБСЕ «должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандату». «Выполнение блока вопросов безопасности является точкой отсчета для имплементации минских соглашений», — подчеркнула пресс-секретарь полпреда Киева.
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