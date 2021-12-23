ФРГ и Франция приветствовали инициативу по укреплению перемирия на Донбассе

МИД Германии и Франции приветствовали намерение Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в полной мере соблюдать меры по укреплению перемирия на Донбассе и способствовать улучшению ситуации с безопасностью перед Рождеством. Об этом говорится в совместном заявлении, которое в четверг опубликовало внешнеполитическое ведомство ФРГ.
«Мы приветствуем то, что участники заседания ТКГ выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по укреплению соглашения о перемирии от 22 июля 2020 года и таким образом перед Рождеством внести очевидный вклад в улучшение ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения», — говорится в документе. «Мы настоятельно призываем стороны соблюдать режим прекращения огня и продолжить переговоры о дальнейших шагах в гуманитарной сфере, например, касательно открытия пунктов перехода и обмена пленными. Мы также настоятельно призываем к соблюдению прочих решений Парижского саммита 2019 года», — подчеркнули МИД ФРГ и Франции.
В среду специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Микко Киннунен сообщил, что Контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. В сообщении ОБСЕ отмечается, что «участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года».
На Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые.
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