Украина предложит ТКГ обсудить разминирование и пасхальное перемирие на Донбассе

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что в рамках очередного заседания ТКГ, которое запланировано на 14 апреля, стороны обсудят разминирование территории к пасхальным праздникам и возвращение к соблюдению режима прекращения огня.
«У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос (разминирования — Ред.) поднимем, как и должно быть, потому что впереди Пасха и люди будут больше ходить на кладбища, будут больше двигаться по территории. Необходимо думать про разминирование и его контроль. Если думать о людях, то есть о чём думать, ставя человека и его жизнь в центр внимания. Это будет. Но я хочу ещё сказать, что Пасха проходит и снова продолжается война. Я говорю про то, что нам необходимо принять такие шаги и решения, которые обеспечат прекращение огня — это первый шаг. А когда это будет решено, будут решаться политические вопросы, вопросы безопасности и другие вопросы. Таким образом, мы будет двигаться вперёд к миру», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
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