Украина передала ДНР списки для обмена пленными

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, «глава МИД» ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина передала списки удерживаемых лиц для обмена, предстоит процесс их верификации.

«Предоставление списков (для обмена пленными — ред.) с украинской стороны — это тот шаг, который должен был быть выполнен еще в конце 2017 года, когда произошел первый крупный обмен, который из-за украинской стороны не был осуществлен полноценно. Тогда для проработки должны были быть представлены списки всех удерживаемых лиц, чтобы начать работать над следующим обменом. Вот только буквально сегодня для проработки были представлены эти списки», — сказала Никонорова РИА Новости в среду.

Она отметила, что сейчас предстоит оценить, «насколько эти списки реальны, полноценны, насколько по ним можно работать и осуществить обмен».

«На следующем заседании (контактной группы 2 июля — Ред.) должны быть какие-то первичные результаты по верификации», — сказала Никонорова. По ее словам, только после завершения верификации можно будет говорить о начале работы по согласованию даты обмена.

Напомним, что последний обмен пленными между Киевом и сепаратистами Донбасса состоялся в конце декабря 2017 года.