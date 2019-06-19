Зеленский уедет с Банковой – там будет художественный музей

Президент Владимир Зеленский планирует со временем переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей. Об этом он сказал 19 июня во время неформальной встречи с журналистами в АП, на которой присутствовали журналисты «Украинской правды».
На вопрос, точно ли будет переезд, Зеленский ответил: «Я этого хочу. Главная для меня сейчас проблема — это сроки. Потому что строить с самого начала — это невозможно. Здесь нельзя находиться, я двинусь умом».
На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо 3 года, чтобы «с нуля» построить новое здание, президент отрезал: «Я знаю. Гелетей у нас уже не работает».
«Я не знаю, насколько с нуля — это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания», — отметил Зеленский.
«Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему — нормальную схему, а не теневую какую — чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду», — добавил он.
«А вы увидите. Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой», — сказал глава государства.
На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: «Да, большой художественный музей».
«Есть очень много картин, которых люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?», — сказал он.
Когда спросили, сколько сотрудников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек, Зеленский ответил: «Ох, вы забегаете наперед... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации — вы увидите, будет меньше людей».
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