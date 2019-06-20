На ЮГОКе к 2022 году модернизируют все секции на обогатительных фабриках

На второй рудообогатительной фабрике Южного ГОКа капитально отремонтировали технологическую секцию №13. Это один из масштабных инвестиционных проектов этого года: в модернизацию объекта комбинат вложил почти 400 млн грн.

Все технологические секции на двух фабриках планируется модернизировать к 2022 году. Об этом сообщается на сайте комбината

Отмечается, что к обновлению секции приступили осенью прошлого года. За время ремонта почти на всех технологических участках установили новое оборудование. Среди новинок – высокоэффективные гидроциклоны от мирового производителя – компании MULTOTEC. Их использование в технологии обогащения позволяет наиболее эффективно выделять из сырья железо, что улучшает качество готовой продукции – железорудного концентрата.

Также отремонтировали железобетонные конструкции, заменили крышу основного корпуса фабрики. Технологический персонал теперь работает в более безопасных и комфортных условиях.

Как заверил Генеральный директор Южного ГОКа Константин Федин, модернизация комбината продолжиться.

«В 2019 году мы реализуем масштабную инвестиционную программу. На ремонты и строительство новых объектов направим около 2,5 млрд грн. Ежегодно значительную часть средств мы используем для модернизации обогатительных фабрик. За последние девять лет на комбинате капитально отремонтировали 12 технологических секций. Согласно стратегии развития предприятия, до 2022 года мы планируем обновить все технологические секции на двух фабриках», - рассказал он.