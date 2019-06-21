Bitcoin в очередной раз обновил годовой максимум цены

В пятницу, 21 июня, среднерыночная стоимость криптовалюты Bitcoin поднялась до отметки в $9770, после чего незначительно снизилась. Сейчас монета торгуется на уровне в $9665, за последние 24 часа она подорожала на 4%. При этом еще три месяца назад актив стоил меньше $4000.

Капитализация рынка цифровых денег на данный момент составляет $297 млрд, общие объемы торгов находятся на уровне в $65 млрд. Доля Bitcoin в отрасли поднялась до 57,7%.

Ранее основатель биржи Gemini Тайлер Уинклвосс предупредил, что после того, как курс первой криптовалюты поднимется выше $10 000, он достигнет $15 000. Это будет связано с тем, что многие поверят в «реальность» происходящего, уверял предприниматель.