В Молдове передумали переносить посольство страны в Израиле в Иерусалим

Молдова не будет переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, как заявлял экс-премьер республики Павел Филип. В этом заверил журналистов новый министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску, отвечая на их вопросы после брифинга в пятницу.

Попеску пояснил, что решение о переносе дипломатического представительства принималось правительством Филипа, которое на тот момент уже находилось в отставке. «Посольство остается там, где оно находится сегодня... В то время, когда эти граждане Республики Молдова делали свои декларации, законным правительством был кабинет, которым руководит Майя Санду», — уточнил Попеску.

11 июня кабинет Филиппа, в надежде заручиться поддержкой США, одобрил перенос посольства Молдавии из Тель-Авива в Иерусалим, а также выделение участка земли под строительство нового диппредставительства США в Кишиневе.

В начале июня в Молдове фактически образовалось двоевластие, которое разрешилось только после вмешательства ЕС, России и США.