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США созывают заседание Совбеза ООН по Ирану

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США созывают заседание Совбеза ООН по Ирану

США направили запрос на проведение закрытого заседания Совета Безопасности ООН по Ирану в понедельник, 24 июня. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, в распоряжении которого оказалось письмо постоянного представительства США при всемирной организации.

«Мы проинформируем совет о последних событиях вокруг Ирана и предоставим дополнительные данные, полученные в ходе расследования недавних инцидентов с танкерами», — указывается в записке.

13 июня два танкера подверглись атаке в Оманском заливе. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

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В иранском Корпусе стражей исламской революции 20 июня заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В тот же день вечером газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в американской администрации, что президент Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану. 21 июня Трамп подтвердил, что США готовились нанести такие удары, но он остановил операцию за 10 минут до ее начала.

Иран, Совбез ООН
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Пятница, 21 июня 2019
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