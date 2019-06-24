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Что выгоднее ОСМД или управляющая компания? – Мастерлифт

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Что выгоднее ОСМД или управляющая компания? – Мастерлифт

Большинство многоэтажных домов в нашей стране уже перешли на форму управления зданием, под названием ОСМД. Подобные организации могут выбирать, осуществлять управление домом самостоятельно или поручить выполнение этой задачи управляющей компании. Какой вариант считается самым удобным и выгодным, расскажет «Masterlift».

ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) – это ответственность и всестороння вовлеченность в процесс, если речь идет о самостоятельном варианте управления. Привлечение же сторонней компании, требует доверия, продуманности всех тонкостей и дополнительных расходов за сотрудничество.

Преимущества фирмы

Все эксплуатационные вопросы, касающиеся здания можно перенести на управляющую фирму. Среди очевидных преимуществ сотрудничества в «Мастерлифт» выделяют такие:

  • Экономия временных ресурсов.
  • Перенос ответственности и обязанностей по всем коммуникациям дома, независимо от того, внешняя она или внутренняя.
  • Наличие опытных, квалифицированных кадров, в распоряжении которых инструменты, оборудование, специализированный транспорт.

Существуют также определенные минусы при выборе такого подхода:

  • Дополнительные расходы за посредничество с подрядчиками.
  • Работа исключительно в границах составленного списка услуг.
  • Слабая вовлеченность и интерес к проблемам дома.
  • При переносе ответственности, все равно остаются области, которые требуют внимания со стороны жильцов.

Самостоятельное управление ОСМД

Недостатки подобного выбора:

  • Сложность и временные траты на поиски подрядчиков и заключение с ними договоров. Подобрать ответственных исполнителей придется с учетом всех сторон обслуживания – начиная от электриков и сантехников, заканчивая обслуживанием лифта и вывозом крупногабаритного мусора.
  • Необходимость в организации систематических собраний, на которых чаще всего придется заниматься поиском компромиссов в процессе решения финансовых вопросов, мотивируя соседей, устраняя спорные ситуации.
  • Осуществление постоянного учета денежных средств, ведение бухгалтерии, оплата счетов и все остальные организационные моменты.

Среди преимуществ явным станет значительная экономия средств за счет отсутствия посредника, возможность понижения тарифов на дом, осуществление контроля над зданием и эффективностью работы нанятых подрядчиков. Также, свобода в принятии решений без учета стороннего мнения, подвязанного договором на предоставление услуг.

Подрядные организации

Независимо от того, какой вариант был выбран по итогу, жильцам дома все равно придется заниматься поиском исполнителей определенных вопросов, которые самостоятельно закрыть невозможно. В этом списке находится обслуживание лифтов, вывоз мусора, электрики.

Относительно лифтов, их обслуживания и поддержания высокого уровня безопасности эксплуатации, стоит сказать отдельно. От взвешенности и ответственности в процессе решения этого вопроса зависит исправность оборудования, своевременное устранение возникающих проблем. Прежде чем заключать договор с фирмой, рекомендуется обратить внимание на наличие:

  • Собственной технической базы.
  • Складов с запасными частями.
  • Автопарк.
  • Инструментария.
  • Квалифицированных специалистов.

Такой совет дают сотрудники компании «Мастерлифт», которая предоставляет услуги по техническому обслуживанию лифтов в различных по назначению зданиях.

Выбор не стесненный рамками

Оба варианта имеют свои преимущества. Возможность сделать самостоятельный выбор, взвесив все за и против – это прямой путь к тому, чтобы максимально эффективно реализовывать право собственности и при этом получать чистую выгоду для каждого жильца.

Переход на ОСМД, независимо от того, самостоятельное это управление или передача ответственности на компанию-подрядчика, повышает шансы на сохранение отличного физического состояния дома, всех инженерных систем, способствует энергоэффективности, безопасности и комфорту проживания в нем.

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