Путин продлил контрсанкции против Европы до конца 2020 года

Президент России Владимир Путин продлил на 2020 год действие специальных экономических санкций против стран, установивших санкции в отношении РФ.
Указ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 24 июня 2019 года обнародован на российском портале правовой информации.
Указ президента РФ от 6 августа 2014 года запрещал или ограничивал на год внешнеэкономические операции по ввозу в РФ «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению».
Этот указ не раз продлевался.
Напомним, что против ряда российских компаний и отдельных россиян действуют санкции со стороны США, Евросоюза и Украины. Санкции введены за аннексию Крыма и агрессию против Украины, они тоже не раз продолжались.
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