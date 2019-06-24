Путин продлил контрсанкции против Европы до конца 2020 года

Президент России Владимир Путин продлил на 2020 год действие специальных экономических санкций против стран, установивших санкции в отношении РФ.

Указ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 24 июня 2019 года обнародован на российском портале правовой информации.

Указ президента РФ от 6 августа 2014 года запрещал или ограничивал на год внешнеэкономические операции по ввозу в РФ «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению».

Этот указ не раз продлевался.

Напомним, что против ряда российских компаний и отдельных россиян действуют санкции со стороны США, Евросоюза и Украины. Санкции введены за аннексию Крыма и агрессию против Украины, они тоже не раз продолжались.