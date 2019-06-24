В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по сбитому самолету рейса MH17

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования гибели рейса MH17.
Как сообщает Интерфакс-Украина, в твиттере ПАСЕ сообщается, что обе предложенные к обсуждению в понедельник темы были отклонены.
«Запрос о проведении срочных дебатов по теме: „Положить конец российскому шантажу и потребовать от членов Совета Европы, чтобы Россия ответила за отказ вносить членские взносы“ был только что отклонен Ассамблеей», — говорится в сообщении ПАСЕ в твиттере.
В нем также сообщается, что «ассамблея только что отклонила запрос о проведении срочных дебатов» по теме, связанной с расследованием гибели рейса MH17 в небе над Донбассом пять лет назад.
Запросы поступили в ПАСЕ ранее в понедельник.
Летняя сессия ПАСЕ продлится с 24 по 28 июня 2019 года. В ходе этой сессии планируется переизбрание генерального секретаря Совета Европы, а также судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Выборы генсека и судей назначены на 26-27 июня.
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