Промпроизводство в мае выросло на 1,6%

Промышленное производство в Украине в мае 2019 года выросло на 1,6% по сравнению с маем 2018 года после увеличения в апреле на 5,2%, марте на 2,1% и падения в феврале на 1,8% и январе на 3,3% сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в мае-2019 к маю-2018 также возросло на 0,6%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в мае снизилось на 0,5% и с учетом сезонного фактора также снизилось на 0,9%.
В целом по итогам первых пяти месяцев 2019 года рост промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,9%, говорится в данных Госстата.
Согласно им, в перерабатывающей промышленности в мае-2019 к маю-2018 рост составил 1,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 2,3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха отмечается падение на 2,5%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.
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