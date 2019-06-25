Нацбанк введет до конца года в обращение монету номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом 5 грн, сообщил директор департамента денежного обращения центробанка Виктор Зайвенко.

"Монета номиналом 5 грн запланирована к введению в 2019 году", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.