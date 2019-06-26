Курс биткоина превысил $12 тысяч

Средний обменный курс биткоина за прошедшие сутки вырос почти на 10,95% и по состоянию на 8:00 по Киеву достиг $12446,36 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. В последний раз биткоин был дороже $12 тыс. в январе 2018 года.

Капитализация рынка биткоина, согласно данным портала, в среду превысила $221,3 млрд.

Стоимость криптовалюты стала существенно расти в начале мая 2019 года.