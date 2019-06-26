«Оппоблоку» досталось 1-е место в бюллетене, «Слуга народа» на 14-м

Партии провели жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля.

В жеребьевке приняла участие 21 партия. По ее итогам, партии в бюллетенях будут размещаться следующим образом:

«Оппозиционный блок» «Сила и честь» ВО «Батькивщина» «Патриот» «Сила людей» «Оппозиционная платформа — За жизнь» «Партия зеленых Украины» ВО «Факел» Объединение «Самопомощь» «Европейская солидарность» «Украинская стратегия Гройсмана» «Гражданская позиция» «Социальная справедливость» «Слуга народа» «Сила права» «Радикальная партия» «Партия Шария» «Голос» «Независимость» «Аграрная партия» ВО «Свобода»

В то же время, глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге 26 июня заявила, что, согласно судебных решений, возможно повторное рассмотрение регистрации некоторых партий, в частности, «Движения новых сил» Михеила Саакашвили. В таком случае жеребьевку придется провести повторно.