Меркель снова стало нехорошо на официальном мероприятии

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель во второй раз за восемь дней стало плохо на публике в Берлине. Об этом сообщает BBC.

«Можно было увидеть как канцлер ФРГ Ангела Меркель дрожала во время церемонии в Берлине в четверг, через 8 дней после похожего инцидента», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как 64-летняя Меркель сжала свои руки в то время как они дрожали.

Однако, за две минуты ей стало лучше, и она пожала руку новому министру юстиции. Позже ей также был предложен стакан воды, однако канцлер отказалась.

По словам ее пресс-секретаря Штеффена Зайберта, с самочувствием Меркель все хорошо.

Напомним, что 18 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель почти потеряла сознание во время официальной церемонии встречи президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.