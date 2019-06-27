Эксперты Bank of America Merrill Lynch допускают снижение цены на нефть до $30

Ухудшение отношений между США и Китаем может спровоцировать снижение стоимости нефти более чем на 50%, до $30 за баррель, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. Об этом в интервью Bloomberg сообщил глава управления исследований товарных рынков Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланш.

Основным событием для рынков станет саммит «Большой двадцатки» в эти выходные в Японии. Президент США Дональд Трамп может повысить пошлины на оставшиеся $300 млрд китайского импорта в случае, если ему не удастся договориться с главой Китая Си Цзиньпином. Переговоры пройдут на саммите.

Чтобы сократить негативное влияние от введения новых пошлин, китайские власти могут ослабить курс юаня к доллару, убеждены в Bank of America. Нефть оценивается в долларах, и для крупнейшего в мире импортера сырья Китая она станет более дорогой. Это замедлит рост спроса на нефть, полагают аналитики.

Эксперт Citigroup Сунь Лу считает, что Китай может ослабить юань примерно на 6% от текущих уровней, до 7,3 за $1. Девальвация потребуется для того, чтобы компенсировать влияние американских пошлин на оставшуюся часть китайского импорта.

В дополнение к этому Китай может начать игнорировать санкции США против Ирана и возобновить покупку нефти у этой страны. По оценкам Бланша, объем покупок Китаем нефти в Иране может достичь 2 млн баррелей. Сочетание двух этих событий способно увести нефть до $30 за баррель, заключили в Bank of America.

В банке считают сценарий обвала цены нефти вдвое не слишком вероятным, но не безумным. Базовый сценарий Bank of America Merrill Lynch для Brent предполагает $63 за баррель во второй половине года. К 2020 году эксперты ждут снижения котировок до $60 за баррель.