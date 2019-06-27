Эксперты Bank of America Merrill Lynch допускают снижение цены на нефть до $30

Ухудшение отношений между США и Китаем может спровоцировать снижение стоимости нефти более чем на 50%, до $30 за баррель, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. Об этом в интервью Bloomberg сообщил глава управления исследований товарных рынков Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланш.
Основным событием для рынков станет саммит «Большой двадцатки» в эти выходные в Японии. Президент США Дональд Трамп может повысить пошлины на оставшиеся $300 млрд китайского импорта в случае, если ему не удастся договориться с главой Китая Си Цзиньпином. Переговоры пройдут на саммите.
Чтобы сократить негативное влияние от введения новых пошлин, китайские власти могут ослабить курс юаня к доллару, убеждены в Bank of America. Нефть оценивается в долларах, и для крупнейшего в мире импортера сырья Китая она станет более дорогой. Это замедлит рост спроса на нефть, полагают аналитики.
Эксперт Citigroup Сунь Лу считает, что Китай может ослабить юань примерно на 6% от текущих уровней, до 7,3 за $1. Девальвация потребуется для того, чтобы компенсировать влияние американских пошлин на оставшуюся часть китайского импорта.
В дополнение к этому Китай может начать игнорировать санкции США против Ирана и возобновить покупку нефти у этой страны. По оценкам Бланша, объем покупок Китаем нефти в Иране может достичь 2 млн баррелей. Сочетание двух этих событий способно увести нефть до $30 за баррель, заключили в Bank of America.
В банке считают сценарий обвала цены нефти вдвое не слишком вероятным, но не безумным. Базовый сценарий Bank of America Merrill Lynch для Brent предполагает $63 за баррель во второй половине года. К 2020 году эксперты ждут снижения котировок до $60 за баррель.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016