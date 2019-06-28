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Стали известны первые итоги встречи Трампа с Путиным

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Стали известны первые итоги встречи Трампа с Путиным

В ходе встречи в Осаке Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что в интересах обеих стран и всего мирового сообщества улучшение отношений между Россией и США, сообщает официальный Twitter Белого дома.

В Вашингтоне сообщили, что главы государств в ходе встречи, которая продолжалась около полутора часов, обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины.

Владимир Путин, Дональд Трамп
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