Стали известны первые итоги встречи Трампа с Путиным

В ходе встречи в Осаке Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что в интересах обеих стран и всего мирового сообщества улучшение отношений между Россией и США, сообщает официальный Twitter Белого дома.

В Вашингтоне сообщили, что главы государств в ходе встречи, которая продолжалась около полутора часов, обсудили ситуацию вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины.