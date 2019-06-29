У Зеленского выбирают главу Николаевской области в Фейсбук

Секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины, кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахамия призвал пользователей Фейсбук предложить свои кандидатуры на должность главы Николаевской областной государственной администрации (ОГА).
«Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?» — написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу и предложил своим фолловерам написать предложения в комментариях.
Арахамия отметил, что перед будущим главой Николаевской облгосадминистрации будут стоять следующие задачи: 11) уменьшить коррупцию; 2) снизить влияние криминалитета на жизнь региона; 3) втрое увеличить инвестиции в регион; 4) из прибрежной зоны «сделать конфетку».
Как сообщалось, 14 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать будущего главу областной государственной администрации из трех кандидатов: Дениса Шмыгаля, Максима Козицкого, Маркияна Мальского.
26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. Так, главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян, Донецкой ОГА — Павел Кириленко, Закарпатской ОГА — Игорь Бондаренко, Херсонской ОГА — Юрий Гусев, Черкасской ОГА — Игорь Шевченко, Луганской ОГА — Виталий Комарницкий, Одесской ОГА — Андрей Андрейчиков, Львовской ОГА — Маркиян Мальский. По словам первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова, эти люди прошли жесткий отбор.
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