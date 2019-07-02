Морские порты в Украине генерируют 2% ВВП

Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, в 2018 году составлял не менее 1,7 миллиарда долларов, или 2% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов со ссылкой на Госстат.

«Такой показатель достигнуто благодаря деятельности около 1300 субъектов хозяйствования с численностью персонала более 47 тысяч работников», — заявили в АМПУ.

По данным Госстата, в морских портах обрабатывается более 37% (38 млрд долларов в 2018 году) общего объема международной торговли Украины с различными странами мира, в том числе более 57% отечественного экспорта.

«Основная номенклатура внешней торговли — экспорт продукции агропромышленного и горно-металлургического комплексов и импорт таких ресурсов, как уголь, железорудное сырье и контейнерные грузы», — говорится в сообщении.

Суммарно экспорт товаров и услуг из Украины за 2018 год вырос на 8,9% — до 57 млрд долларов. В то же вреся импорт увеличился на 15,3%, до 63 млрд долларов.