Морские порты в Украине генерируют 2% ВВП

Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, в 2018 году составлял не менее 1,7 миллиарда долларов, или 2% ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов со ссылкой на Госстат.
«Такой показатель достигнуто благодаря деятельности около 1300 субъектов хозяйствования с численностью персонала более 47 тысяч работников», — заявили в АМПУ.
По данным Госстата, в морских портах обрабатывается более 37% (38 млрд долларов в 2018 году) общего объема международной торговли Украины с различными странами мира, в том числе более 57% отечественного экспорта.
«Основная номенклатура внешней торговли — экспорт продукции агропромышленного и горно-металлургического комплексов и импорт таких ресурсов, как уголь, железорудное сырье и контейнерные грузы», — говорится в сообщении.
Суммарно экспорт товаров и услуг из Украины за 2018 год вырос на 8,9% — до 57 млрд долларов. В то же вреся импорт увеличился на 15,3%, до 63 млрд долларов.
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