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Fitch оценило влияние на экономику Грузии прекращения авиасообщения с Россией

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Fitch оценило влияние на экономику Грузии прекращения авиасообщения с Россией

Вводимый Россией запрет на прямое авиасообщение с Грузией с большой долей вероятности скажется на экономическом росте страны и станет внешней уязвимостью для ее суверенности. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства Fitch.

Прекращение полетов между двумя странами повлияет на внешнее финансирование, которое в последние годы приходило через туризм. За последние годы туризм в стране значительно вырос, составив около 7,5% ВВП и 70% общего экспорта услуг по итогам прошлого года. Он способствовал сокращению большого дефицита в бюджете страны. Именно поэтому, считают аналитики, сокращение доходов от приезжающих в страну российских туристов может помешать этой тенденции.

Доля российских туристов в общей массе приезжающих в Грузию на отдых составила 20,9%. Россияне в основном приезжают в Грузию на автомобилях, и сокращение их числа в этом сезоне отчасти может быть компенсировано ростом числа туристов из других стран, например, из Азербайджана и Армении.

Россия не является основным источником прямых иностранных инвестиций для Грузии, на нее приходится 5% от общего объема ПИИ в прошлом году. Тем не менее, снижение туристического потока в сочетании с возможными более низкими ПИИ по сравнению с прошлым годом представляет риск для прогнозов по росту ВВП Грузии. Это увеличит и без того большие потребности страны во внешних заимствованиях и скажется на курсе национальной валюты — лари.

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Напомним, что со следующей недели, 8 июля, вступает в силу запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Его ввел президент России Владимир Путин и одновременно поручил правительству РФ вывезти российских туристов после массовых протестов в Тбилиси. Поводом для этих акций стал инцидент, который произошел во время визита депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в парламент Грузии. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера, что вызвало недовольство оппозиционных депутатов.

Россия, Fitch Ratings, Грузия
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