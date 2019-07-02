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Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами

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Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине, назначенными на 21 июля.

«Подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах. Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора — России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны (президента РФ Владимира — ИФ) Путина. Влияние России на украинские выборы — любым образом — не допустимо», — написал во вторник вечером на своей странице в Фейсбук Парубий.

Спикер Верховной Рады также опубликовал фотокопию соответствующего письма, в котором пояснил Паскье, что вынужден был принять такое решение с учетом ситуации, которая сложилась в Ассамблее относительно возвращения российской парламентской делегации к участию в работе организации «без существенных подвижек в выполнении Российской Федерацией 7-ми резолюций ПАСЕ».

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Напомним, что ранее Парубий уже заявлял, что парламент не может позволить, чтобы в составе делегации ПАСЕ в Украину прибыли россияне.

ПАСЕ, Андрей Парубий, досрочные выборы
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Вторник, 2 июля 2019
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