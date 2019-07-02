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В Британии вопреки протестам Египта продадут голову Тутанхамона

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В Британии вопреки протестам Египта продадут голову Тутанхамона

Скульптурное изображение головы египетского фараона Тутанхамона (правил в 1351-1342 годы до н.э.) будет выставлено на торгах аукционного дома Christie’s в Лондоне 4 июля, несмотря на протесты из Каира. Как сообщила во вторник британская телерадиовещательная корпорация BBC, цена на изваяние из коричневого кварцита, которому более трех тысяч лет, может достичь £4 млн ($5,1 млн). По данным Financial Times, столь ценный древнеегипетский артефакт уходит с молотка впервые с 1985 года.

Скандал с реликвией высотой 28,5 см, обнаруженной в свое время в Долине Царей, не стихает уже более месяца.

Голова Тутанхамона, изображенного в образе бога солнца Амона, земным воплощением которого считался молодой правитель, входит в частную коллекцию Resandro Collection.

Министерство иностранных дел и министерство по делам древностей Египта в начале июня обратились к организаторам аукциона с требованием вернуть в страну лот, выставленный под названием «голова бога Амона с чертами фараона Тутанхамона из коричневого кварцита». По мнению одного из ведущих египтологов мира Заки Хаваса, каменный бюст был украден и незаконно вывезен из Карнакского храма в Луксоре. «Владельцы предоставили на аукцион ложную информацию, — сказал он на днях в интервью AFP. — Они так и не показали никаких юридически достоверных документов для подтверждения права собственности». Однако устроители аукциона не вняли доводам Каира.

Доподлинно происхождение бюста неизвестно. Каменная скульптура представляет собой изображение головы Тутанхамона, возможно голова была частью сидящей статуи. Имеются документальные подтверждения фактов владения объектом с 1960-х годов. Сначала памятник принадлежал немецкому принцу Вильгельму фон Турн-и-Таксис, затем несколько раз был перепродан.

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Историки считают Тутанхамона сыном фараона Эхнатона — знаменитого религиозного реформатора, женатого на Нефертити. Матерью Тутанхамона была другая жена Эхнатона, которая, по мнению некоторых ученых, была сестрой своего мужа.

Гробница Тутанхамона не была разграблена и сохранилась в неприкосновенности до момента ее открытия в 1922 году англичанами Говардом Картером и Гербертом Карнарвоном. Ее обнаружение считается крупнейшим археологическим открытием XX века, вызвавшим резкий рост интереса мировой общественности к Древнему Египту.

Египет, антиквариат, Christie’s
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Вторник, 2 июля 2019
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