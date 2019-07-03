Глава партии Меркель рассказала о ее самочувствии

Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя хорошо, состояние ее здоровья стабильное. В этом заверила председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в опубликованном в среду интервью газете Bild.

«Мы постоянно созванивались все эти дни, она чувствует себя хорошо», — сказала лидер ХДС. Крамп-Карренбауэр считает, что повышенное внимание к здоровью канцлера обусловлено «важной ролью», которую играет в международной политике Меркель. «За ней в особенной мере наблюдают», — сказала она.

18 июня канцлер принимала президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. После этого Меркель и Зеленский отправились на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Канцлер сказала, что «выпила как минимум три стакана воды», после чего недомогание прошло. 27 июня глава кабмина испытала аналогичный приступ, это произошло во время приема у президента ФРГ.

Газета Bild со ссылкой на источники в одной из западных спецслужб ранее сообщила, что приступы Меркель связаны с «неврологическими нарушениями».